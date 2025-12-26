Vrishchik Tarot Rashifal 26 December 2025: वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त होगी नई नौकरी, पुरानी चीजों के बिजनेस से मिलेगा लाभ

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:-Ace of swords

और पढ़ें

शक्की स्वभाव के चलते जीवनसाथी नाराज़ हो सकता है. जिसके चलते परिजनों की भी नाराजगी सहन करना पड़ सकती है. कुछ नए अवसर लाभ कमाने के प्राप्त हो सकते है. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है. इससे जीवन में उत्साह और उमंग बढ़ जाएगा. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. सफलता प्राप्ति से पहले लोगों के साथ ज्यादा जानकारियां साझा न करें. अपने उद्देश्यों की तरफ शांति से बढ़ते जाएं. नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते है. आभूषण और पुरानी चीजों का व्यवसाय लाभदायक साबित हो सकता है. किसी संत पुरुष से मुलाकात हो सकती है. इससे मानसिक शांति की प्राप्ति होगी. नए व्यक्ति से मुलाकात गलत रास्ते पर ले जा सकती है. मित्रता से पहले सामने वाले के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते है. दूसरों के जीवन में फालतू की दखलंदाजी न करें. इससे लोगों की नाराजगी सहन करना पड़ सकती है.

Advertisement

स्वास्थ्य: हर स्वास्थ्य समस्या में घरेलू उपचार न करें. समस्या की गंभीरता समझे.

आर्थिक स्थिति: कोई नए व्यवसाय जल्द ही आर्थिक लाभ दिलाएगा. इस बात का विश्वास बना हुआ है.

रिश्ते: मित्र के विवाह की तैयारियां करा सकते है. सभी मित्र अच्छा समय व्यतीत करेंगे.

---- समाप्त ----