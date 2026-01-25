Vrishchik Tarot Rashifal 25 January 2026: कमजोर न बनें,अच्छा अवसर मिल सकता है

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Six of swords

किसी कठिन परिस्थिति में पलायन कर खुद को कमजोर न बनाएं.बार-बार कुछ ऐसी परिस्थितियों सामने आ सकती हैं. जिनका सामना करना थोड़ा कठिन हो सकता है.इस समय उन स्थितियों से दूर जाकर कुछ नया सोचने का प्रयास कर सकते हैं.सामने आ रही कुछ परिस्थितियों काफी कठिन हो सकती हैं.उनका सामना करना भी आसान नहीं होगा.इस समय कदम पीछे न करें.आगे बढ़ना उन्नति की तरफ ले जाएगा.अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते की नई शुरुआत किसी नए स्थान पर जाकर कर सकते हैं.

और पढ़ें

हालांकि स्थान परिवर्तन इतना आसान नहीं होगा.फिर भी नई जगह पर जाकर जिंदगी की नई तरह से शुरुआत करना वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने का एक अच्छा अवसर हो सकता है. अतीत से निकाल कर वर्तमान की तरफ बढ़ते हुए सफलता का आकाश छूना आपकी सभी गलतियों को माफ कर सकता है.नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है.दूसरों के साथ निजी बातें सोच समझकर साझा करें.

स्वास्थ्य: गुस्से और चिडचिडाहट से स्वयं का नुकसान कर सकते है.इससे तनाव बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: कुछ बड़े कार्य के अवसर जल्द ही मिल सकते हैं. फिजूलखर्ची की आदत पर थोड़ा नियंत्रण रखें.

रिश्ते:जरा जरा सी बात पर लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं होता है.इससे रिश्ते खराब हो सकते है.



---- समाप्त ----