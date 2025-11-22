scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 22 November 2025: वृश्चिक राशि वाले कार्यों की असफलताओं पर करेंगे ध्यान केंद्रित, खान-पान में परहेज रखें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 22 November 2025: किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से इस स्थिति को पुनः समझने का प्रयास कर सकते हैं. यह भी हो सकता है कि आपके कार्यों में आ रही असफलता किसी की बुरी मंशा के कारण आ रही हो.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Moon

अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित करने के बाद भी आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर रहे हैं. जिसके चलते आपको कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है. कार्यों में बार बार आ रही रुकावट आपको परेशान कर सकती हैं.  किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से इस स्थिति को पुनः समझने का प्रयास कर सकते हैं. यह भी हो सकता है कि आपके कार्यों में आ रही असफलता किसी की बुरी मंशा के कारण आ रही हो. इस समय आपको अपने आस पास के वातावरण को लेकर सजग रहने की आवश्यकता हैं. आपका शुभचिंतक बन कर कोई व्यक्ति आपके कार्यों को खराब करने का प्रयास कर सकता है. सजग और सावधान रहें. आपके विवाह का रिश्ता परिजनों की सहमति से  पक्का हो सकता है.  इस समय किसी तीसरे व्यक्ति ने आपके विवाह के बीच में बाधा डालने की कोशिश की है.  इस बात के चलते सामने वाले के परिजनों के साथ इन गलतफहमियों को सुलझाने का प्रयास करेंगे.  और साथ ही उस व्यक्ति के बारे में भी जान सकते हैं. जो इस तरह की गलतफहमियां उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है. 

स्वास्थ्य: यह मौसम बीमारियों को लेकर आ सकता है. अपने खान-पान में परहेज रखें. ऐसे किसी भी चीज का सेवन न करें  जो आपको बीमार कर सकती हो. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए धन कमाने के नए साधनों पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते: अगर किसी बात को लेकर आप सामने वाले से नाराज हैं.  तो उस बात को सुलझाने के लिए सीधे बात करें. 

