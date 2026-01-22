scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 22 January 2026: उधार बिना लिखा-पढ़ी के न दें, लेन-देन में सावधानी बरतें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 22 January 2026: किसी नजदीकी रिश्ते के टूट जाने के कारण दुःखी हो सकते हैं. किसी रिश्ते में त्रिकोणीय स्थिति बन सकती है जो  हृदय को दोहरा आघात दे सकती हैं. 

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Three of swords
इस समय जीवनसाथी से नाराजगी के चलते स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं. जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लगी है. प्रिय अतीत से आए किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में सुधार ला सकता है. सामने वाला काफी कुछ बातें छुपा सकता है. ये व्यक्ति दोबारा प्रिय के जीवन में आकर दोनों के रिश्ते में तनाव उत्पन्न कर सकता है. म जिसके चलते खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे है.

कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ किसी अच्छी परियोजना पर कार्य कर सकते हैं. जल्द ही इस कार्य को सफलता सबको उत्साहित कर देगी. इस समय अचानक कोई एक सहयोगी कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर सकता है. इससे सामने वाले से गुस्सा हो सकते है. संभव हैं, कि विवाद बढ़ जाए. इस बात के चलते कार्यों में काफी बाधाएं आ सकती हैं. किसी नजदीकी रिश्ते के टूट जाने के कारण दुःखी हो सकते हैं. किसी रिश्ते में त्रिकोणीय स्थिति बन सकती है जो  हृदय को दोहरा आघात दे सकती हैं. 

स्वास्थ्य: इस समय हृदय से संबंधित किसी भी परेशानी को नजरंदाज ना करें. हो सकता हैं, कि आप किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आ जाएं. 

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार बिना लिखा पढ़ी के न दें. बिना पढ़े कोई भी आर्थिक मामले से सम्बन्धित कागजात पर हस्ताक्षर न करें. 

रिश्ते: ऐसे लोगों से जो जरूरत से ज्यादा आपके जीवन में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं. उनसे थोड़ा सजग रहे. 

