Vrishchik Tarot Rashifal 21 November 2025: वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक कार्यों में मिल सकता है धोखा, रिश्तों में आएगी उलझनें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Death

कुछ करीबी लोगों के स्वार्थ के चलते आपको कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता हैं. इन लोगों के साथ इस समय आपके रिश्ते पहले से अधिक दूषित हो सकते हैं. ऐसे लोगों के साथ अब आपको दूर हो जाना चाहिए. जीवन से कुछ अनावश्यक चीजों या लोगों को बाहर निकालने का समय आ चुका हैं. इस समय काफी बड़े बदलाव का सामना करना पड़ सकता हैं. इस समय यदि किसी कीमती चीज या प्रिय व्यक्ति से दूर हो चुके हैं. तो परेशान न हो. जल्द ही कुछ अच्छी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं. आपका अतीत आपके पीछे है तथा आपका पूरा जीवन आपके आगे पड़ा है. इसलिए दिल की गहराइयों से अपनी जीवनयात्रा को जारी रखें. जीवनसाथी के साथ कुछ समय से रिश्ते में उलझने बढ़ती जा रही हैं. इस समय अपने रिश्ते को ठीक करने के आपके प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं. इसके चलते दोनों एक दूसरे से अलग रह सकते हैं. दोनों के परिजन इस समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं.

स्वास्थ्य: बढ़ती हुई खांसी किसी बड़ी परेशानी की तरफ इशारा कर रही हैं. किसी भी समय को नजरंदाज ना करें.

आर्थिक स्थिति: कोई आपको आर्थिक रूप से धोखा दे सकता हैं. किसी को इस समय उधार न दें.

रिश्ते: प्रिय कुछ समय के लिए कार्यवश दूर जा सकता हैं. इस बात से मन अशांत हो रहा हैं.

