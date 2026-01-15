Vrishchik Tarot Rashifal 15 January 2026: जेबखर्ची में कमी आ सकती है, व्यर्थ पैसे खर्च न करें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Hermit

जीवनसाथी का खर्चीला स्वभाव थोड़ा परेशान कर सकता है. सामने वाले को रोकने पर स्थिति खराब हो सकती है. इस समय पैसों की तंगी को लेकर परेशान हो सकते है. अपनी गलतियों पर पर्दा न डालें. दूसरों की कमियों को सामने न लाएं. ईश्वर में अपनी आस्था को और मजबूत बनाएं. किसी कार्य को पूरा करने को लेकर परेशान हो रहे हैं. मित्र के साथ अपनी पारिवारिक समस्या साझा कर सकते हैं. सामने वाले की सलाह समस्या से दूर जाने में मदद करेगी. ऐसा आपको विश्वास है. किसी के विवाह को लेकर चिंता हो सकती है.

और पढ़ें

इस कारण परिवार में तनाव हो सकता है. अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निभाने के बाद भी कभी भी सराहना प्राप्त नहीं हुई है. इस बात से मन में निराशा बढ़ने लगी है. विचारों में आ रही नकारात्मकता को दूर करें. रुके हुए कार्यों को पूरा करें. कार्य पद्धति में थोड़ा सा बदलाव करके कार्यों को कम परिश्रम से पूरा कर सकते हैं. खुद के लिए समय निकले. पुराने मित्रों से मुलाकात कर सकते है.

स्वास्थ्य:मौसम में बदलाव से सांस लेने में तकलीफ महसूस करेंगे. मुंह को मास्क से ढककर रखें.

आर्थिक स्थिति: जेबखर्ची में कमी आ सकती है. व्यर्थ पैसे खर्च न करें.

रिश्ते: प्रिय के साथ तनाव हो सकता है. जीवन में संतुलन बनाएं रखें.

---- समाप्त ----