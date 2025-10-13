scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 13 October 2025: बचत का सही इस्तेमाल करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 13 October 2025: जिस कारण आप खुद को कमजोर महसूस करने लगे हैं. ये सभी अफवाहें आपके अतीत से संबंधित हो सकती हैं. यह समय खुद को मजबूत बनाने का है.

scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Strength


कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते हुए आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं. जिसका व्यवहार में कर्कशता होगी. उस समय की परिस्थितियों में इस विवाह को करना आपके लिए मजबूरी बन गया था.अब आप इस विवाह को सफल बनाने के प्रयास कर रहे हैं .सामने वाले की मनोस्थिति  को समझ कर उसके व्यवहार की कड़वाहट को कम करने का प्रयास कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपके किसी सहयोगी ने आपके खिलाफ कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी हैं. जिस कारण आप खुद को कमजोर महसूस करने लगे हैं. ये सभी अफवाहें आपके अतीत से संबंधित हो सकती हैं. यह समय खुद को मजबूत बनाने का है.

आपके अतीत की बातों को अफवाहों के रूप में फैलाना सामने वाले को आपको नीचा दिखाने का उद्देश्य हो सकता है. उसको इस उद्देश्य में सफल न होने दें. आपका अतीत आपका वर्तमान को हावी ना हो पाएं. इसके लिए मजबूती से अपने निर्णय को लेना पड़ेगा. आप अपने उच्च आप अपने उच्च अधिकारियों से इस बात की शिकायत कर सकते हैं. यह भी हो सकता हैं,कि आप खुद को मजबूत बनाने के लिए इस समय नौकरी में स्थानांतरण लेने का प्रयास करें. नई जगह पर नए लोगों के साथ कार्य करते हुए आप अपनी परिस्थितियों का अच्छे से अवलोकन कर पाएंगे. साथ ही आपकी अतीत की यादें नई जगह पर आपको परेशान नहीं कर पाएंगी.

स्वास्थ्य: अपने दिनचर्या को नियमित बनाएं.साथ ही उन सभी चीजों पर नियंत्रण रखें. जो आपकी जीवन शैली को प्रभावित कर रही हैं.

आर्थिक स्थिति: छोटे-छोटे निवेश कर अपनी बचत का सदुपयोग कर सकते हैं.कुछ समय पश्चात आप इन सभी निवेशों को एक बड़े निवेश में बदलने की योजना बना रहे हैं.

रिश्ते: कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ अपना व्यवहार संयमित करें.बार बार अपशब्दों का प्रयोग लोगों के मन में आपकी नकारात्मक छवि बना सकता हैं.

