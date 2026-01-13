scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 13 January 2026: विवादित मामलों में पहल न करें, कार्य शैली में बदलाव लाएं

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 13 January 2026: अपने विचारों को संतुलित करें.आपकी सेहत को सही बनाए रखने के कार्य करें.विवादित मामलों में पहल न करें.धन को बिना सोचे समझे खर्च न करें.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Page of wands
 जो भी निर्णय ले.अच्छे से सोच समझकर ले.अपने निर्णय में दृढ़ता लाएं. कोशिश कीजिए कि कोई भी आपके निर्णयों में हस्तक्षेप न करें.नई नौकरी की प्राप्ति आसान नजर नहीं आ रही है.महत्वकांक्षा के आधार पर नौकरी ढूंढना थोड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है.इस समय धैर्य और संयम से आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कीजिए.कार्यों में जल्दबाजी न करें.इससे विचारों में नकारात्मकता आ सकती है.असफलता कोई दोष नहीं है,बल्कि इसे आगे बढ़ने की प्रेरणा की तरह देखिए.किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है.तो कमियां ढूंढने की जगह कार्य शैली में बदलाव लाइए.कार्य में गति आने लगेगी.

किसी भी बात को दूसरे के साथ साझा करने में सजग रहें.सामने वाला आपकी निजता को भंग न कर दें.संतान की शिक्षा को लेकर काफी चिंतित हो सकते है.उसकी गलत संगत में रहना परेशान कर सकता है.इस समय डांट या मार की जगह नम्रता से काम लेना उसको आपके करीब करेगा.जीवनसाथी से विवाह पूर्व की गोपनीय बातें साझा करने से पहले थोड़ा सोच लें.ऐसा न हो सामने वाला किसी बात को लेकर मन में गलतफहमी पाल लें.अपने विचारों को संतुलित करें.आपकी सेहत को सही बनाए रखने के कार्य करें.विवादित मामलों में पहल न करें.धन को बिना सोचे समझे खर्च न करें.

स्वास्थ्य :किसी गलत दवा के सेवन से चर्मरोग हो सकता है.बिना चिकित्सक की सलाह के किसी भी दवा का उपयोग न करें.

सम्बंधित ख़बरें

जल्दबाजी न करें, आत्मविश्वास को बनाएं रखें
सतर्क रहने की जरूरत है,आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
सोच समझकर खर्च करें,नए रिश्ते बन सकते हैं
खानपान पर नियंत्रण रखें, आर्थिक सहयोग ले सकते हैं
निरंतरता बनाए रखें, अतीत की यादें परेशान कर सकती हैं

आर्थिक स्थिति: बीमारी के चलते खर्चा अधिक हो सकता हैं.संभव हैं, कि कर्ज लेने की स्थिति बन जाएं.

Advertisement

रिश्ते: अपने रिश्तों की अहमियत समझे. दूसरे की किसी कमी का मजाक न बनाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement