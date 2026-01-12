Vrishchik Tarot Rashifal 12 January 2026: जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, होड़ में आकर खर्चे न बढ़ाएं

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Nine of Wands

इस समय कार्य क्षेत्र में कोई भी स्थिति सरल नहीं हैं. खुद को अकेला महसूस कर सकते है. आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा. बिना इसके आगे बढ़ना संभव नहीं होगा. प्रिय की कुछ बातों से चिढ़ सकते है. किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. इस समय खुद को तब तक सजग बनाए रखें. जब तक कि स्थितियां आपके अनुकूल न हो जाएं. किसी से व्यर्थ ही विवाद न करें. विवाद होने पर उसे खत्म लेने का प्रयास बेहतर होगा.

सामने वाले की भावना का सम्मान करें. नौकरी में पदोन्नति के साथ मिला स्थानांतरण अचंभित कर सकता है. इस बदलाव से विचलित न हो. किसी अनजानी आशंका से परेशान हो सकते हैं. हिम्मत और साहस को एकत्र कर परिस्थितियों का सामना करें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें. होड़ में आकर खर्चे न बढ़ाए. धन को संचित करें. बेवजह किसी से बहस में न उलझे. दूसरों की बातों में आकर तुरंत कोई भी प्रतिक्रिया न दें. पहले स्थिति समझ लें.

स्वास्थ्य:पारिवारिक विवाद के चलते तनाव बढ़ सकता है. जिसके चलते मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी.

आर्थिक स्थिति:किसी से धन संबंधी लेनदेन करने से बचें. व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: अपनी परेशानियों को परिजनों के साथ साझा जरूर करें. सभी लोग मिलकर समाधान निकाल सकते है.

