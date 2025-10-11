scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 11 October 2025: बड़ी धनराशि मिल सकती है, व्यवहार मधुर बनाए रखें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 11 October 2025: कार्य क्षेत्र में किसी योजना को पूरी करने के लिए आपको किसी बड़े उच्च अधिकारी से मिलने की आवश्यकता महसूस हो सकती है.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Six of cups

किसी बुजुर्ग और प्रभावशाली महिला की सजगता से आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधने से बच सकते हैं. जो अभी से जितना लुभावना और अच्छा दिख रहा था. वो आगे चलकर आपको मुश्किलों में डाल सकता हैं. आखिरी समय पर किसी की समझदारी ने आपको मुश्किल में पड़ने से बचा लिया हैं. कार्य क्षेत्र में किसी योजना को पूरी करने के लिए आपको किसी बड़े उच्च अधिकारी से मिलने की आवश्यकता महसूस हो सकती हैं. सामने वाला अधिकारी अपने कठोर व्यवहार के लिए जाना जाता हैं.

इस बात से आपको कार्य के पूरे होने में शंका हो सकती है.  इस डर के बावजूद आप सामने वाले अधिकारी से मिलने का निर्णय ले सकते हैं. आपको लगता हैं, कि आपका कार्य पूरा हो सकता हैं. अपने विचारों में सकारात्मक बनाए रखें.  और बिना डर के अपने कार्य को पूरा करने के प्रयास करें. सही प्रयास और मधुर व्यवहार से आप अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाएंगे.  जब तक आप मुश्किलों का सामना करने का प्रयास नहीं करेंगे.  तब तक आप उसे कार्य में असफल होंगे या सफल इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है. 

स्वास्थ्य: जरूर से ज्यादा मीठा और तालाब बना खाना आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है.  अपनी खान-पान की आदतों पर नियंत्रण रखें. 

आर्थिक स्थिति: ननिहाल पक्षी किसी संपत्ति में बंटवारे के चलते काफी बड़ी धनराशि मिल सकती है. इस धन राशि को अपने संतानों के भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं. 

रिश्ते: बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ अपना व्यवहार मधुर बनाए रखें.  सामने वाले आपसे सिर्फ प्रेम और सम्मान की उम्मीद करते हैं. 

