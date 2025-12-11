scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 11 December 2025: वेतन वृद्धि न होने के कारण चिंतित हो सकते हैं, खर्चों में भी वृद्धि संभव है

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 11 December 2025: जल्द ही जीवन में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात प्रकृति के निकट ला सकती है. उस व्यक्ति के साथ कई प्राकृतिक स्थलों की यात्रा की योजना बन सकती हैं. ये यात्राएं जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकती है. 

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Nine of wands
कुछ पुराने अंधविश्वाद और रूढ़ियों नए कार्य की शुरुआत करने में रोक लगा सकते है. इस समय पूरे परिवार के हित की बात सोच सकते है. कुछ ऐसी स्थितियों को टालने का प्रयास कर रहे हैं. जो आगे बड़े परिवर्तनों का कारण बन सकती है. किसी भी कार्य में सफलता बिना संघर्ष और चुनौतियों के प्राप्त ही नहीं हो ही सकती हैं. तब अपेक्षित सफलता को प्राप्त कर पाएंगे. किसी भी कार्य को समय पर पूरा न करके टालने की आदत परेशानी उत्पन्न कर सकती है. यह समय चेतावनी लेकर आ रहा हैं.

यदि आप कुछ आदतों में परिवर्तन नहीं लाएंगे. तो आगे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो सकती है. अब समय स्वयं के जागृत होने का है. इस समय अपने कार्यों की सफलता पर विशेष ध्यान दे. यदि परिस्थितियों प्रतिकूल है. तो भी उनका सामना पूरी मजबूती और संयम के साथ करने की चेष्टा करें. जल्द ही जीवन में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात प्रकृति के निकट ला सकती है. उस व्यक्ति के साथ कई प्राकृतिक स्थलों की यात्रा की योजना बन सकती हैं. ये यात्राएं जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकती है. 

स्वास्थ्य:खान-पान पर परहेज रखने की कोशिश करें. अत्यधिक मीठा और तेज मिर्च मसाले वाला भोजन स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति: काफी समय से अच्छी वेतन वृद्धि न होने के कारण चिंतित हो सकते हैं. इस समय खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है. 

रिश्ते: नकारात्मक सोच परिजनों को परेशान कर सकती हैं. इस कारण उनका स्वभाव आपके साथ थोड़ा रूखा होगा. 

---- समाप्त ----
