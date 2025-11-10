Vrishchik Tarot Rashifal 10 November 2025: नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन होने की संभावना है

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Death

इस समय किसी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में खुद को अक्षम मान सकते हैं.यदि आप किसी काम के परिणाम से पहले ही घबराकर अपने कदम पीछे करते हैं.तो ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा.समस्या का सामना पूरी मजबूती से करने का प्रयास करें.कुछ नए बदलाव जीवन में आते नजर आ सकते हैं.इन बदलावों को स्वीकार कर आगे के जीवन को संतुलित बनाया जा सकता हैं. ऐसी कुछ पुरानी यादों या घटनाओं को, जिनके कारण आपको पूर्व में काफी परेशानियां सहन करना पड़ रही हैं.

उनको अपने जीवन से बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं.नए रिश्ते, नए मित्रों और नए व्यवसाय की शुरुआत हो सकती हैं.कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी परियोजना को लेकर कुछ बदलाव आ सकते हैं.ये बदलाव कार्य क्षेत्र में कुछ सख्त नियम लागू कर सकते हैं.नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन भी होने की संभावना दिख रही हैं.ऐसा संभव हैं, कि आप किसी कीमती वस्तु को खो दे या फिर वो चोरी हो जाएं.

स्वास्थ्य: तेज गति से वहां जलाते समय सावधानी रखें. यदि जरूरी न हो.तो रात को वाहन न चलाएं.

आर्थिक स्थिति: किसी पुराने धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता हैं.

रिश्ते: यदि आप अविवाहित हैं.तो विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आ सकता हैं.

---- समाप्त ----