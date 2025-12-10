scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 10 December 2025: नया घर खरीदने पर विचार कर सकते हैं, विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 10 December 2025:

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Three of cups
कार्य क्षेत्र में किसी परियोजना की सफलता प्राप्ति का जश्न अपने सहयोगी और मित्रों के साथ मना सकते हैं. लंबे समय बाद किसी मित्र से मुलाकात होने की संभावना बन रही है. इस मुलाकात का उपयोग व्यावसायिक रिश्ते बनाने में कर सकते है. नौकरी में पदोन्नति के साथ मनचाही जगह पर स्थानांतरण भी प्राप्त हो सकता हैं. इस स्थानांतरण की प्रतीक्षा आपको एक लंबे समय से बनी हुई थी. यह भी हो सकता है,कि आप अपने परिवार के साथ किसी नई संपत्ति को खरीदने पर विचार कर रहे हो. परिवार में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है.

किसी व्यक्ति से प्रभावित हो सकते है. सामने वाला संस्कृत परिवार का सदस्य हो सकता है. इस समय आप अपने परिवार में कुछ बदलाव करने का प्रयास करें. इस बदलाव के चलते कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं. सामने वालों की नाराजगी को दूर करके अपने विचारों को समझने का प्रयास करेंगे. किसी नए वाहन को खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. यह भी हो सकता है, कि आप सब परिवार विदेश यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. प्रिय के साथ विवाह की इच्छा अपने परिजनों को बताने के लिए समय अनुकूल है. 

स्वास्थ्य: किसी गलत दावा का सेवन से परेशानी हो सकती है. चिकित्सक से परामर्श ले सकते है. 

आर्थिक स्थिति: नए घर को खरीदने पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते: विवाह के लिए सभी प्रस्तावों में से किसी मनचाहे प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं. 

