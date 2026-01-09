Vrishchik Tarot Rashifal 9 January 2026: चोट लग सकती है, खर्च कम करें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Five of cups

किसी के उकसाने पर बिना जाने सामने वाले पर आरोप न लगाए.पहले सामने वाले की बातों की सच्चाई समझने का प्रयास करें.किसी की झूठी आशाओं और लुभावने बातों में आकर अपने कार्य को परिवर्तित नहीं कीजिए.कार्य से भटकाव सफलता को प्रभावित कर सकता है.अतीत में जो भी कुछ घटित हुआ हैं.उसको भूलने का प्रयास करें.किसी पुराने रिश्ते से मुलाकात थोड़ा परेशान कर सकती है.इस रिश्ते से मिली कड़वाहट आपको अभी तक याद है.

बार-बार गलतियों का दोहराव न करें.सामने वाले की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.अपने आप को शांत और धैर्यवान बनाएं. ऐसे लोगों से मित्रता न करें.जो स्वार्थवश मित्रता कर रहे हो.लोगों के साथ रिश्ते में तनाव आपको परेशान कर सकता है.उच्च अधिकारियों के साथ किसी बड़ी परियोजना पर बातचीत हो सकती है.इस परियोजना में महत्वपूर्ण पद मिलने से कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते है.थोड़ा सजग रहे.वो कार्यों में परेशानी डाल सकते है.

स्वास्थ्य:लापरवाही के चलते किसी किसी नुकीली वस्तु से चोट लग सकती है.

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी के खर्चीले स्वभाव के चलते काफी धन खर्च हो रहा हैं.

रिश्ते: किसी की बातों में आकर अपने करीबी लोगों पर शक न करें.बातचीत से स्थितियों को सुधारें.

---- समाप्त ----