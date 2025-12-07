scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 7 December 2025: नए रिश्ते शुरू करेंगे, आभूषण उपहार में मिल सकता है

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 7 December 2025: यदि इस समय अपने वैवाहिक जीवन को लेकर काफी तनाव में बने हुए हैं. तो इस तनाव से बाहर निकलने का रास्ता भी जल्द ही नजर आ सकता है

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Magician 
 जैसे आपके सभी कार्यों में आ रही रुकावटें अब समाप्त होने लगी है.आपके आसपास के वातावरण में पहले से अधिक सकारात्मक आ रही है.कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसरों की प्राप्ति भी हो सकती है. यह सब कुछ जीवन में चमत्कार की तरह आप अनुभव करेंगे. ऐसा महसूस सकते हैं, कि जैसे ईश्वर एक जादूगर की तरह आपके जीवन में जादू बिखेर रहे हैं. यदि इस समय अपने वैवाहिक जीवन को लेकर काफी तनाव में बने हुए हैं. तो इस तनाव से बाहर निकलने का रास्ता भी जल्द ही नजर आ सकता है.पारिवारिक  संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बनती नजर आ रही है.

काफी समय से परिवार में किसी बड़े की तबीयत को लेकर सभी लोग चिंतित थे .अब  उनकी तबीयत में धीरे-धीरे सुधार होता नजर आने लगा  है.इन सभी सकारात्मक बदलावों के लिए आप ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकते हैं.ईश्वर पर आस्था और विश्वास पहले से अधिक बढ़ जाएगा. यदि किसी दंपति को काफी समय से संतान प्राप्ति की चाह बनी हुई है. तो जल्द ही इस शुभ समाचार की प्राप्ति होने की उम्मीद नजर आ रही है. व्यवसाय में आ रहा आर्थिक संकट किसी मित्र के सहयोग से कम हो सकता है.नए रिश्ते की शुरुआत भी होती नजर आएगी.

स्वास्थ्य:कुछ समय से  पांव में सूजन आती महसूस हो रही हैं.किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: माता से कुछ अच्छे आभूषण उपहार में प्राप्त हो सकते हैं.व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: पिता की नाराजगी को सहन करते हुए परिवार को संभालने का प्रयास कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
