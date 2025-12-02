scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 2 December 2025: स्वयं की कमियों को पहचानें, बार-बार गलतियों को न दोहराएं

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 2 December 2025: अंतरावलोकन करें और स्वयं की कमियों को पहचानें. थोड़े से प्रयासों से अपनी कमियों को दूर किया जा सकता है. कार्य में हुई गलती को सुधारने का प्रयास करें. बार-बार गलतियों को ना दोहराएं. 

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- The Hermit
किसी रिश्ते के टूटने से जिंदगी बिखर सकती है. खुद को समेटने का प्रयास करें. आ रही स्थिति का सामना मजबूती से कर सकते हैं. अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने का प्रयास सफल हो होगा. इस बात पर विश्वास रखें. ईश्वर के प्रति झुकाव महसूस कर सकते हैं. किसी कठिन स्थिति में खुद को घिरा हुआ पाएंगे. इस समय किसी की सलाह जीवन की दिशा बदल देगी. कार्य क्षेत्र में आ रहे अवसरों में से सही अवसर का चयन सोच समझकर करें. अपने निर्णय को दूसरों की सलाह से प्रभावित न होने दें.

क्रोध की जगह धैर्य और शांति कार्यों को पूरा करने में सफल बनाएगी. बार-बार मिल रही असफलता को अपने विचारों पर हावी न होने दे. स्थिति कैसी भी हो, विचारों में सकारात्मक बनाए रखें. खुद को अकेला महसूस ना करें. नए दोस्त बन सकते हैं. जीवनसाथी के साथ अपने विचारों को साझा करें. परिवार में किसी के विवाह को लेकर चिंता हो सकती है. सामने वाले की आयु अधिक होने के कारण सभी परिजन चिंतित है.

अंतरावलोकन करें और स्वयं की कमियों को पहचानें. थोड़े से प्रयासों से अपनी कमियों को दूर किया जा सकता है. कार्य में हुई गलती को सुधारने का प्रयास करें. बार-बार गलतियों को ना दोहराएं. 

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन ना चलाएं. रात में यदि आवश्यकता ना हो, तो वाहन चलने से परहेज रखें. 

आर्थिक स्थिति: छोटी-छोटी बचत करने का प्रयास करें. इससे खर्चों पर नियंत्रण रखना आसान होगा. 

रिश्ते: प्रिय की बढ़ती हुई मनमानी रिश्ते में दूरी ला सकती है इस समय सामने वाले को अपनी गलती समझने का अवसर देना चाहिए. 

