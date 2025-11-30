scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 30 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यात्रा के अवसर बनेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 30 November 2025, Scorpio Horoscope Today: शुभ संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा. कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे. सुख संवाद बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक - रुके हुए कार्यों को गति देंगे. अपने लोगों से संबंध मधुर बनाए रहेंगे. भावनात्मकता व तार्किकता दोनो में संतुलन बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. शिक्षा व कला कौशल में रुचि बनी रहेगी. मित्रों व करीबियों से सामंजस्य रखेंगे. प्रियजन को समय और महत्व देंगे. शुभ संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा. कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे. सुख संवाद बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्य व्यापार में प्रभावी रहेंगे. सभी से संबंध मधुर बनाए रखेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यगति अच्छी रहेगी. करियर व्यापार में तेजी लाएंगे. लक्ष्य की ओर सक्रियता से बढ़ेंगे. माहौल अनुकूल रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. प्रयास व्यवस्थित रहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ में संवार बनी रहेगी. पेशेवर गतिविधियों में पहल रखेंगे. प्रयासों में सफलता बढ़ेगी. संबंधों में सुधार आएगा. आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

अतिउत्साह में न आएं, मित्रों की मदद मिलेगी 
कर्ज लेकर कोई काम न करें, किसी से विवाद हो सकता है 
कुछ नया करने की योजना बनेगी, भाग्य का साथ मिलेगा 
वृश्चिक राशि वाले लाभ पर फोकस बनाए रखेंगे, स्वार्थ की भावना से बचें 
वृश्चिक राशि वाले लंबित कार्यों में सजगता रखें, परिजनों से जरूरी बात कहेंगें 

प्रेम मैत्री- प्रियजन की खुशी को बढ़ाएंगे. अपनों की खातिर हर कोशिश बनाए रखने का भाव रहेगा. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. सहयोग साहचर्य के मामले संवरेंगे. संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. बंधुजनों से करीबी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट बढ़ाएंगे. साक्षात्कार में सहज रहेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. सहजता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement