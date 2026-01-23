scorecardresearch
 
आज 23 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: व्यवहार पर अंकुश रखेंगे, प्रतिभा से लाभ संवारेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 January 2026, Scorpio Horoscope Today: परिवार से करीबी बढ़ेगी.अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे.करियर व्यापार में सफल होंगे.सहजता से आगे बढ़ते रहें.निजी अनुकूलता सामान्य रहेगी.

वृश्चिक  - घर परिवार के वरिष्ठों से जरूरी बात कह पाएंगे.व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा.वरिष्ठों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे.निजी विषयों में रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे.पेशेवरों का समर्थन पाएंगे.लोगों की बातों में आने से बचेंगे.भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है.भावावेश में नहीं आएंगे.परिवार से करीबी बढ़ेगी.अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे.करियर व्यापार में सफल होंगे.सहजता से आगे बढ़ते रहें.निजी अनुकूलता सामान्य रहेगी.जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे.

 नौकरी व्यवसाय-  करियर में अनुभव का लाभ उठाएंगे.प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा.प्रबंधन पर जोर बनाए रहेंगे.साहस पराक्रम बढ़ेगा.जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे.नियम कानून बनाए रखेंगे.
धन संपत्ति - संसाधन बढ़ाएंगे.प्रियवस्तु की खरीदी कर सकते है.भवन वाहन के प्रयास बनेंगे.आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे.वित्तीय व्यवहार पर अंकुश रखेंगे.प्रतिभा से लाभ संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार पर ध्यान देंगे.संबंधियों को समय देने का प्रयास बनाए रखें.जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे.रिश्तों में विश्वास रखेंगे.मित्रों से भेंट मुलाकात होगी.अपनों से करीबी बढे़गी.व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे.भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे.प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद से बचें.व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.स्वयं पर फोकस रहेगा.स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे.मितभाषी रहेंगे.मनोबल बढ़ा रहेगा.
शुभ अंक : 5 6 7 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न बांटें.अहंकार से बचें.

