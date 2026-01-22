scorecardresearch
 
आज 22 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों का दिन बीतेगा अच्छा, खर्चो से रहें सावधान

Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 January 2026, Scorpio Horoscope Today: कामकाज के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार पूर्ववत् रहेगा. कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा. विविध गतिविधि व रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे.

वृश्चिक - व्यक्तिगत मामलों व संबंधों में लापरवाही से बचें. भाषा और व्यवहार में स्पष्टता बढ़ाएं. अतिसंवेदनशील मामलों में मितभाषी रहें. धूर्त की बातों में आने से बचें. चर्चा संवाद में संतुलन रखें. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. विनय विवेक से काम लें. कामकाज के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार पूर्ववत् रहेगा. कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा. विविध गतिविधि व रुटीन संवारेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. घरेलू मामलों में पहल से बचें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यों में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. भावावेश में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. लक्ष्यपूर्ति के प्रयास बनाए रखेंगे. प्रदर्शन में सुधार होगा.

धन संपत्ति- भवन व वाहनादि की खरीदी कर सकते हैं. भौतिक वर्स्तुैर्ओं को जोड़ने की कोशिश होगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. चतुराई से कार्य करेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. बड़प्पन रखेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. जिद छोडेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद की स्थिति से टालें. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ाकर रखें.

शुभ अंक : 3, 6, 9

शुभ रंग : एप्पल रेड

आज का उपाय : जगत के स्वामी पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. अहंकार से बचें.

---- समाप्त ----
