आज 20 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के लाभ के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 20 January 2026, Scorpio Horoscope Today: पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. सहकारिता में रुचि दिखाएंगे. रक्त संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. उच्च शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

scorpio horoscope
वृश्चिक  - सहकारिता की भावना बढ़ेगी. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. विस्तार योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. भाईचारे से सबको जोड़ेंगे. पहल पराक्रम से राह बनाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. सहकारिता में रुचि दिखाएंगे. रक्त संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. उच्च शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संचार और संवाद प्रभावशाली रहेगा. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर भेंटवार्ता में उत्साह रहेगा. करियर कारोबार में सहज प्रदर्शन बना रहेगा. सक्रियता बढ़ाएं. व्यापार को गति मिलेगी. सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. योजनाओं को गति देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियां बढेंगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. जोखिमपूर्ण विषयों में रुचि रखेंगे. लंबित कार्य बनेंगे. पेशेवर यात्रा संभव है. सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समय की शुभता का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह और आपसी विश्वास को बल मिलेगा. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में विनम्र रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में आवश्यक निर्णय लें सकेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांगे. रक्त संबंधी सहयोग बनाए रहेंगे. मित्र का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास को बल मिलेगा. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. संकोच में कमी आएगी. वाणी व्यवहार संवरेगा. विश्वास से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : महाबली भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी को घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. संवाद संवारें.

