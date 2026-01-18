आज 18 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: करीबी सहयोगी होंगे, भाईचारे को बल मिलेगा

वृश्चिक - सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे.कार्य विस्तार के प्रयासों में पहल बनाए रहेंगे.संपर्क संवाद से संबंधित गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.करीबियों में परस्पर का सहयोग का भाव रहेगा.कार्यक्षेत्र बड़ा होगा.भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी.स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी.चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे.सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे.महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.आवश्यक कार्योंं को साधेंगे.कार्यशैली प्रभावी रहेगी.आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में सहजता बनाए रहेंगे.पेशेवरों के भरोसे पर खरे उतरेंगे.परंपरागत कार्य व्यापार आगे बढ़ाएंगे.वाणिज्यिक प्रयासों को संवरेंगे.कामकाजी यात्रा की संभावना बढ़ेगी.साहस से सफलता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक विषयों के प्रयास बनेंगे.शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.सुविधाओं में वृद्धि होगी.रचनात्मक विषयों में समय देंगे.लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा.रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.बड़प्पन से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों को बखूबी निभाएंगे.करीबियों में विश्वास बना रहेगा.सबको साथ लेकर चलेंगे.मन की बात कह पाएंगे.परिवार के लोगों के साथ चर्चा संवाद रखेंगे.मित्रों का सहयोग पाएंगे.जरूरी बात कहेंगे.परस्पर मिठास बढ़ेगी.करीबी सहयोगी होंगे.भाईचारे को बल मिलेगा.संस्कार बल पाएंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.खानपान संवरेगा.स्वास्थ्य संवार पाएगा.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : गुलाबी लाल

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को भोर में अर्घ्य दें.मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें.भेंटवार्ता व सहकार बनाए रखें.

