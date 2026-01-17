आज 17 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उन्नति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे

वृश्चिक - कुल के लोगों से करीबी व मेलमुलाकात बढ़ेगी. परिजनों का सहयोग समर्थन रहेगा. शुभ संस्कारों को बल मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. मधुर व्यवहार बनाए रखेंंगे. सभी का मन जीतेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. महत्वपूर्ण भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार बढ़त पर रहेगा. पैतृक व परंपरागत विषयों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास सवरेंगे. उन्न्ति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. सहजता सामंजस्य बढ़ेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक विषयों में गति आएगी. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. बैंकिंग कार्य बनेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख बढ़ेगा. हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. उत्सव आयोजन का वातावरण रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. आदरभाव सम्मान का भाव बढ़ेगा. खुशियां बनी रहेंगी. मित्र संख्या बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान एवं व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साहित रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 1, 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी पूजा की वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. भव्यता बनाए रखें.

