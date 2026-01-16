आज 16 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी, बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी

वृश्चिक - घर में खुशियों को बढ़ाएंगे.अपनों के साथ सुखकर वक्त बिताएंगे.करीबी प्रसन्न व प्रभावित होंगे.प्रिय से भेंट होगी.रक्त संबंधियों के साथ सुखद समय बिताएंगे.घरेलु मामलों में हर्ष आनंद बढ़ेगा.वाणी व्यवहार से सभी का दिल जीतेंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.अतिथि का सत्कार करेंगे.कुल कुटुम्ब को बढ़ावा मिलेगा.पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे.अच्छे मेजबान बने रहेंगे.अतिथि आएंगे.श्रेष्ठ कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.पारिवारिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे.भेंट चर्चाओं में असरदार रहेंगे.कामकाज में सकारात्मक रहेंगे.कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा.विभिन्न क्षेत्रों में शुभता बढ़त पर रहेगी.सामंजस्यता बनाए रखेंगे.



धन संपत्ति- धन संग्रह और संरक्षण के प्रयासों में आगे रहेंगे.वैभवपूर्ण जीवन जीने की कोशिश बढ़ाएंगे.वाणिज्यिक प्रबंधन संवारेंगे.अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी.बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों का साथ समर्थन पाएंगे.परिजनों का भरोसा जीतेंगे.प्रेम-स्नेह बढ़ेगा.उत्सव आयोजन में शामिल होंगे.सबका आदर सम्मान रखेंगे.प्रिय से भेंट होगी.स्वजनों को सरप्राइज करेंगे.मित्रों का समर्थन मिलेगा.रक्त संबंध बल पाएंगे.मन के मामले संवरेंगे.

स्वारथ्य मनोबल- सूझबूझ से कार्य करेंगे.लक्ष्य पर ध्यान देंगे.व्यक्तित्व संवारेंगे.स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे.खानपान पर जोर रहेगा.मनोबल बढ़त पर रहेगा.

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : चुनरी लाल

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मिष्ठान्न का भोग लगाएं.साज संवार बढ़ाएं.अतिथि सत्कार करें.

