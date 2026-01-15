आज 15 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: मकर संक्रांति पर वृश्चिक राशि वालों के बैंकिंग कार्यों को गति मिलेगी, करें ये खास उपाय

वृश्चिक - सभी मामलों में सफलता का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. अपनों से रिश्ते संवारने पर जोर रहेगा. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित बने रहेंगे. संस्कारों पर जोर बना रहेगा. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. शुभकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. इच्छित कार्य आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर जोर देंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. नवाचार के कार्यों पर ध्यान देंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे. सक्रियता व सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय बचत बढ़ाएंगे. बैंकिंग कार्यों को गति मिलेगी. नवीन मामलों में रुचि रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. भव्यता को बल मिलेगा. आर्थिक मजबूत होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह से अपनों के साथ रिश्ते संवारेंगे. संबंधों में विश्वास बना रहेगा. प्रेमभाव में वृद्धि होगी. परिजनों में सकारात्मकता बढ़ेगी. संवाद संचार बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक विषयों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. संबंध बल पाएंगे. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवीं मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. सृजन बनाए रखें.

