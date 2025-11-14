आज 14 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले कार्य व्यापार में प्रयास बल पाएंगे, परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे

वृश्चिक - प्रबंधकीय प्रयासों में तेजी बनी रहेगी. शासन प्रशासन के कार्यों के बेहतर प्रदर्शन रहेगा. विविध परिणाम लाभप्रद बने रहेंगे. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. कार्य विस्तार की योजनाएं बनाएंगे. सत्ता से जुड़े विषयों को गति देंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. विश्वास मजबूत होगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सभी का सहयोग रहेगा. करियर व्यापार को गति मिलेगी. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. बजट से खर्च करेंगे. कला कौशल बढ़ेगा. समता संतुलन बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सभी का सहयोग पाएंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. उन्नति व विस्तार पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- सत्ता से करीबी बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में प्रयास बल पाएंगे. साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा. सभी का साथ सहयोग प्राप्त होगा. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. हितों को संरक्षण ,में सफल होंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सभी से सामंजस्य रहेगा. करीबी प्रसन्न रहेंगे. अपनों के साथ सुख साझा करेंगे. प्रेम में सहजता संतुलन बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में उत्साह रहेगा. परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. समकक्षों को साथ मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में धैर्य बढ़ेगा. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. सुख सौख्य सामंजस्य बढ़ाएंगे. बड़ी सोच रखेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगीं. सेहत अच्छी रहेगी.

शुभ अंक : 5 6 7 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : दुर्गाजी की पूजा उपासना करें. श्रृंगार की वस्तुए चढ़ाएं. दुर्गाशप्तशती का पाठ करें. सहकार बनाए रखें.

