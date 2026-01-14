scorecardresearch
 
आज 14 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी, सहजता बनाए रखेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 14 January 2026, Scorpio Horoscope Today: पेशेवर उम्मीद से अच्छा करेंगे. वाणिज्यिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य साधने में सफल हांगे. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. संवाद प्रभावी रहेगा. आर्थिक पक्ष को मजबूत रहेगा. उछाल बनाए रखेंगे.

वृश्चिक- मन के मामले संवार पर रहेंगे. नए अंदाज से कार्य करने की सोच रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. पेशेवर कार्यों में गति आएगी. वाणी व्यवहार से सभी का मन जीतेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में समर्थन प्राप्त होगा. निजी मामले हल होंगे. मान सम्मान में वृद्धि रहेगी. घर परिवार में उत्सव का वातावरण रहेगा. संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में सहकार पर जोर रखेंगे. परिजनों से सानिध्य रहेगा. रचनात्मकता पर जोर बना रहेगा. जीवनस्तर संवार पर बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीद से अच्छा करेंगे. वाणिज्यिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य साधने में सफल हांगे. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे. संवाद प्रभावी रहेगा. आर्थिक पक्ष को मजबूत रहेगा. उछाल बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अवरोध दूर होंगे. आर्थिक प्रबंधन को बढ़ाएंगे. बैंकिंग कार्यों में रुचि रखें. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त होगी. पेशेवर गतिविधियां हितकर रहेंगी. उद्योग व्यापार में सफल रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुख का वातावरण बनाए रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. संबंध निभाने में आगे रहेंगे. कुटुम्बियों से करीबी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मन प्रसन्न रहेगा. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. सहजता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार मधुर बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. आलस्य से बचेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. आदरभाव रखेंगे.

शुभ अंक : 5 7 और 9

Advertisement

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : ऊर्जा के अधिष्ठाता भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. तिल तिलहन और काली वस्तुओं का दान करें. श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. संस्कारों पर जोर दें.

