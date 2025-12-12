scorecardresearch
 
आज 12 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: लेनदेन में गति आएगी, अपेक्षित वृद्धि होगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 December 2025, Scorpio Horoscope Today: जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. परिवार से करीबी बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

वृश्चिक - कामकाजी संवाद प्रभावपूर्ण रहेगा. प्रबंधन के कार्योंं में बेहतर बने रहेंगे. जिम्मेदारों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. प्रतिभा का लाभ मिलेगा. विविध प्रयास बेहतर बने रहेंगे. शासन की नीतियों का पालन करेंगे. योजनाओं में अपेक्षित सफलता पाएंगे. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में सहज बने रहेंगे. सक्रियता व सूझबूझ से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. परिवार से करीबी बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यवसाय के महत्वपूर्ण मामलों को तेजी रखेंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. व्यापारिकं लेनदेन में गति आएगी. अपेक्षित वृद्धि होगी. मेलजोल व संवाद बढ़ाएंगे. लाभ संवार पाएगा.

धन संपत्ति- आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. इच्छित सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनागत लाभ बड़े बनेंगे. पद प्रभाव और सम्मान का स्तर संवरेगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखेंगे. निजी संबंध बेहतर रहेंगे. रिश्ते सुखकर रहेंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. पारिवारिक विषयों में सुधार आएगा. सहयोग की भावना रखेंगे. विश्वसनीय बने रहेंगे. रिश्तों में उत्साह बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यशक्ति को बल मिलेगा. व्यवस्था पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. सहभागिता और संतुलन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : दैत्यनाशिनीदेवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. वादा निभाएं.
 

---- समाप्त ----
