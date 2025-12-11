scorecardresearch
 
आज 11 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले अधिकारियों से नजदीकियों को बढ़ाएंगे, कारोबारी अवसरों को भुनाएंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 11 December 2025, Scorpio Horoscope Today: प्रेम संबंधों में सहयोग और सामंजस्य बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से निजी संबंध मजबूत होंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे.

वृश्चिक  - आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में प्रभावपूर्व प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. प्रबंधन व पैतृक संस्कारों पर जोर देंगे. परिवार के लोगों का आदर सत्कार बढ़ाएंगे. करियर व्यवसाय में मामलों को गति देंगे. पेशेवर पक्ष मजबूत बना रहेगा. चहुंओर सुख सौख्य और साज-संवार बने रहेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. लिखापढ़ी में पक्के बनेंगे. लेनदेन में पहल का भाव रहेगा. प्रशासकीय मामलो में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी अवसरों को भुनाएंगे. कार्य ऊर्जा बढ़त पर रहेगी. विभिन्न मामलों में सहकारिता और प्रबंधन का भाव रखेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. उन्नति व विस्तार पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. अधिकारियों से नजदीकियों को बढ़ाएंगे. साझेदारी को बल मिलेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. पैतृक पक्ष प्रसन्न रहेगा. वित्तीय हितों के साधने में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात अपनों से कह पाएंगे. प्रेम संबंधों में सहयोग और सामंजस्य बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से निजी संबंध मजबूत होंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. मित्रों और करीबियों की खुशी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- तर्कशीलता बढ़ाए रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन व समन्वय बढ़ाएंगे. मनोबल उच्च रहेगा. सक्रियता से काम लेंगे. लक्ष्य पूरा करेंगे.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. उत्साह से काम लें.

