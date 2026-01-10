आज 10 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: संबंध संवार लेंगे.भेंट के अवसर बनेंगे

वृश्चिक - आर्थिक हितों का संरक्षण बनाए रखने में सफल होंगे.वाणिज्यिक लाभ पर फोकस रखेंगे.उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.आय के नवस्त्रोत बनेंगे.व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे.नियम पालन रखें.प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे.नेतृत्व क्षमता संवरेगी.कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे.लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे.कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे.धनधान्य में वृदिध होगी.बढ़त पर रहेगा.विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.आनंद का वातावरण रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास रहेगा.करियर व्यापार में सकारात्मकता रहेगी.लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे.चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी.व्यावसायिक पक्ष बेहतर रहेगा.प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे.पेशेवरों से जुड़ाव होगा.कारोबारियों का भरोसा रखेंगे.विभिन्न प्रयासों के मामलों को साधेंगे.लंबित धन पाएंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों में आपसी विश्वास बढ़ेगा.प्रियजनों पर फोकस रहेगा.मन के मामले पक्ष में रहेंगे.भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.सुखद सूचना मिलेगी.साथी सहयोग करेंगे.प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा.रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा.व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे.भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावशाली होगा.कार्योंं में गति बनाए रखेंगे.प्रतिभा संवरेगी.स्वयं पर ध्यान देंगे.मनोबल ऊंचा रहेगा.चर्चा संवाद संवरेंगे.स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ अंक : 1 3 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन पूजा वंदना करें.शनिदेव स्मरण बनाए रखें.तेल तिलहन का दान बढ़ाएं.फोकस रखें.

Advertisement

---- समाप्त ----