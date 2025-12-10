आज 10 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों का लाभ उम्मीद से बेहतर रहेगा, आत्मविश्वास को बल मिलेगा

वृश्चिक - प्रबंधकीय मामलों में उमंग उत्साह से सबको प्रभावित करेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. लेनदेन में अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा. शासन प्रशासन के मामलों में बेहतर स्थिति रहेगी. अधिकारियों से भेंट होगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का साथ सहयोग बना रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. करियर कारोबार में सहजता बनाए रखेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. सभी वर्ग के लोग मददगार होंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- प्रशासकीय गतिविधियों को बेहतर बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता बनाए रहेंगे. योजनाएं फलीभूत होंगी. अवसरों को भुनाएंगे. संपर्क संवाद को महत्व देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा.

धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन संवार पाएगा. लाभ उम्मीद से बेहतर रहेगा. सत्ता के गलियारों में अच्छा दखल रखेंगे. इच्छित कार्य करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिकी को बल मिलेगा. हितलाभ ऊंचा रहेगा.



प्रेम मैत्री- अपनों से जरूरी बात कह पाएंगे. स्वजनों संग स्मरणीय पल बनेंगे. भेंट संवाद में असरदार रहेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण के अवसर बनेंगे. संबंधों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा. संवाद में सरलता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा.



शुभ अंक : 1 और 9



शुभ रंग : गेंहुंआ

Advertisement

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सहकार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----