आज 7 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले कार्यों में पाएंगे सकारात्मक परिणाम, मान सम्मान में होगी वृद्धि

Aaj ka Vrishchik Rashifal 7 January 2026, Scorpio Horoscope Today: वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. लिखापढ़ी में पक्के रहेंगे. कार्य योजनाएं सफल होंगी. वाणिज्यिक मौके भुनाएंगे. अप्रत्याशित लाभ बनेंगे.

वृश्चिक  - उच्च प्रबंधन और तर्कशीलता बनाए रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कार्य व्यापार में साहस व सूझबूझ दिखाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयास पक्ष में बने रहेंगे. करियर कारोबार में तेजगति रखेंगे. परिवार के लोगों का साथ रहेगा. इच्छित योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. समय प्रबंधन बेहतर होगा. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय-  कार्यक्षेत्र में आपसी समर्थन का भाव रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. लिखापढ़ी में पक्के रहेंगे. कार्य योजनाएं सफल होंगी. वाणिज्यिक मौके भुनाएंगे. अप्रत्याशित लाभ बनेंगे.

धन संपत्ति-  पैतृक व्यवसाय संवार लेगा. धन संपत्ति के कार्य बनेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बढ़ेगा. शासन से संबंधित विषयों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में भावनात्मक सहजता व संतुलन बनाए रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. प्रियजन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखकर रहेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संतुलन बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 1, 7, 9  

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : देवताओं में अग्रपूज्य एवं बुद्धि और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन रखें.

