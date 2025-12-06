आज 6 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वालों को परियोजना में मिलेगी अच्छी सफलता, नए विभाग में हो सकते हैं स्थानांतरित

वृश्चिक - आवश्यक कार्यों लापरवाही से बचने का समय है. शारीरिक क्षमता से अधिक भार न उठाएं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित रह सकती हैं. आकस्मिकता बनी रह सकती है. ढिलाई व लापरवाही से कार्यगति प्रभावित हो सकती है. विभिन्न मामलों में सावधानी बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- लोभ में न आएं. करियर व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क बनाए रखें. रुटीन संवारें. मितभाषी बने रहें. सूझबूझ और नियम बनाएं. व्यवस्था को नियमित बनाए रखें. कारोबार में उचित गति बनाए रखें.

धन संपत्ति- बड़ों की सीख सलाह पर अमल बनाए रखें. परिवार के लोगों से तालमेल बढ़ाएं. उद्योग व्यवसाय के प्रयास रुटीन रहेंगे. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों. स्मार्ट डिले की नीति रखें.

प्रेम मैत्री- संबंधों में मिठास बनी रहेगी. वाणी व्यवहार में मधुरता बनए रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. सूचना की प्राप्ति संभव है. वार्ता व संवाद सामान्य बनाए रखेंगे. अन्य के बहकावे में नहीं आएं.



स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ लेकर चलने की सोच रहेगी. विवेक विनम्रता से काम लें. खानपान सात्विक रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनि से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबको सहयोग करें.

