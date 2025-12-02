scorecardresearch
 
आज 2 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी सामान्य, करीबियों का रखें ख्याल

Aaj ka Vrishchik Rashifal 2 December 2025, Scorpio Horoscope Today: उधार के लेनदेने से बचेंगे. अनुबंधों का पालन करेंगे. स्मार्ट डिले की नीति पर जोर देंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे. कर्मठता से स्थिति को साधेंगे. पेशेवरता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा.

वृश्चिक  - कामकाज में मेहनत व लगन से परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. लेनदेन में सजग रहेंगे. बजट के अनुसार चलेंगे. धूर्त से दूरी बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. कौशल से जगह बनाएंगे. लिखापढ़ी में सावधानी बनाए रहेंगे. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. उधार के लेनदेने से बचेंगे. अनुबंधों का पालन करेंगे. स्मार्ट डिले की नीति पर जोर देंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे. कर्मठता से स्थिति को साधेंगे. पेशेवरता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर बनाए रखेंगे. संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कला कौशल को बढ़ावा देंगे. कामकाज में तेजी की कोशिश रहेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. तथ्यों पर भरोसा रखें. अतार्किक बातों में न आएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. प्रतिभा प्रदर्शन में अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में व्यस्तता रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय गतिविधियां में सावधान रहेंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय पूर्ववत् रहेगी. खर्च निवेश पर अंकुश रखेंगे. ठगों व धूर्तों की बातों में न आएं. श्रमशील बेहतर परिणाम पाएंगे. लगन से लाभ बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों की अनदेखी न करें. करीबियों से बनाकर चलें. अपनों से बहस से बचें. वार्तालाप में सहजता बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनाए रखें. दिखावे से बचें. करीबियों का ख्याल रहेगा. मतभेद उभर सकते हैं. सहयोग का भाव बनाए रहें. प्रिय की बातों को अनदेखा न करें. विनय विवेक बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल बना रहेगा. विपक्षी सक्रिय रहेंगे. वाद संवाद का ध्यान रखेंगे. सावधानी बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 5 और 9  

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. तर्क पर जोर रखें.

---- समाप्त ----
