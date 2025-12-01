आज 1 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी, कारोबारी अवसरों को बढ़ावा मिलेगा

वृश्चिक - मित्रों के साथ स्मरणीय पल साझा करेंगे. प्रियजन से भेंट संवाद के अवसर बढ़ेंगे. घर परिवार में सहकार की भावना रहेगी. व्यक्तिगत स्पर पर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. उमंग उत्साह और विश्वास से कार्य करेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार में सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलरहेंगे. करीबियों को वक्त देंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. साझा संवाद बढ़ाएंगे. संकोच में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय - व्यावसायिक कार्यों में गति बनाए रखेंगे. आर्थिक स्तर बेहतर बना रहेगा. विविध गतिविधियां को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. जरूरी प्रशिक्षण पर जोर होगा. अनुभवियों की सीख सलाह अपनाएंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. कारोबारी अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक कार्यों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. लाभ संवार पाएगा. पद प्रभाव बढ़त पर रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. करीबियों की खुशी का ख्याल रखेंगे. सभी से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. करीबियों पर विश्वास बनाए रखेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. सबका साथ बना रहेगा. अपनों के साथ सुखद क्षण बनेंगे. मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर बल होगा. निजी विषयों में उत्साह दिखाएंगे. मेलजोल में रुचि रखेंगे. सजगता बढे़गी. सेहत अच्छी रहेगी. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. जीवनशैली बेहतर बनाएंगे.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा और अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. शैक्षणिक गतिविधि बढ़ाएं.



