Dhanu Tarot Rashifal 28 January 2026: धनु राशि वाले सहयोगियों का पाएंगे साथ, परिवार का माहौल हो सकता है कलहपूर्ण

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 28 January 2026: इस बात से परेशान हो सकते है. इस समय ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है. जरा से भी गलती या लापरवाही अच्छी खासी परेशानी में डाल देगी. विवाह के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता हैं. 

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Star 

मित्र के साथ  किसी नए व्यवसाय की शुरुआत  सीमित जमा पूंजी के साथ की जा सकती है. साथ ही इस बात पर विचार भी किया जा सकता है.  कि व्यवसाय में गति आने पर स्थितियां में परिवर्तन किया जा सकता है. कार्य क्षेत्र में आया नए अधिकारी से पूर्व परिचित हो सकता है. इससे शत्रुता का रिश्ता हो सकता है. कार्य क्षेत्र में इस परिवर्तन के चलते स्थितियां ज्यादा आसान नहीं रहने वाली. ऐसा महसूस कर सकते है. परिवार में आया कोई नया सदस्य आपके अच्छे व्यवहार का गलत फायदा उठा सकता हैं. परिवार में नन्हे मेहमान के जल्द ही आगमन की खबर मिलने से सभी लोग खुश हैं. आपकी लगन और ईमानदारी से कुछ सहयोगी शुरू से ही ईर्ष्या करते आए हैं. इस समय  आपके विरुद्ध कुछ ऐसा करने की योजना बना सकते हैं. जिससे आपकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है. इस बात से परेशान हो सकते है. इस समय ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है. जरा से भी गलती या लापरवाही अच्छी खासी परेशानी में डाल देगी. विवाह के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता हैं. 

स्वास्थ्य: हाथों में किसी नुकीली चीज से लगी चोट ज्यादा गहरी हो गई हैं. इस लापरवाही के कारण शल्य चिकित्सा करवाने की सलाह दी गई हैं. 

आर्थिक स्थिति: नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की सूचना भी मिल सकती हैं. जिससे आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार आएगा. 

रिश्ते: किसी रिश्तेदार के घर किसी मांगलिक कार्य में जा सकते हैं. सभी लोग इस उत्सव का अच्छे से आनंद लेंगे.

