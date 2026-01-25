Dhanu Tarot Rashifal 25 January 2026: नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है,यात्रा कर सकते हैं

धनु(Sagittarius):-

Cards:- Three of wands

सफलता करीब होने के बाद भी धैर्य और संयम नहीं बनाए रखा है.इस समय नौकरी के साथ किसी अन्य व्यवसाय को शुरू करने योजना बना रहे हैं.तो थोड़ा रुक कर इस योजना पर कार्य करें.अभी वक्त की प्रतिकूलता कार्यों को रोक सकती है.इस समय कोई कार्यों में विघ्न पैदा करने की कोशिश कर सकता है.अपने आसपास के वातावरण से थोड़ा सावधान रहें.किसी की भी बातों में आकर आगे की योजनाओं को दूसरों के साथ साझा ना करें. नौकरी में पदोन्नति किसी ऐसे शहर हो सकती है.

जिसके बारे में आपको कोई भी अनुभव नहीं हो. यह समय अधीर होने का नहीं है. क्योंकि इससे एक अच्छी शुरुआत भी विरुद्ध जा सकती है. कोशिश करें किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें.कार्यों को पूरा करने के प्रयास यदि सफल नहीं हो रहे.तो कार्य शैली में बदलाव लाया जा सकता है.कार्यों को करते समय लापरवाही न करें.पूरा ध्यान कार्य पर केंद्रित करें.

स्वास्थ्य: जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन ना चलाएं. दुर्घटना की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति: व्यर्थ की फिजूल खर्ची से बचें.इस समय किसी के साथ पैसों का लेनदेन ना करें.

रिश्ते:किसी मित्र से विदेश में नौकरी की बात करेंगे.परिजनों की इच्छा से विवाह को स्वीकृति दे सकते है

---- समाप्त ----