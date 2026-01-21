scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 21 January 2026: धनु राशि वालों को पैसा कमाने के मिल सकते हैं नए अवसर, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 21 January 2026: सभी परिजन आपके साथ समय व्यतीत करके काफी खुश नजर आ सकते हैं. कुछ समय परिवार के साथ बिताने के बाद एक नए जोश उमंग के साथ वापस अपने कार्य क्षेत्र में लौट सकते हैं.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Four of swords

बिना रुके किसी स्थिति में कार्य करना पड़ रहा है. किसी बड़ी परियोजना में किसी से सहयोग न मिलने के कारण कार्य की व्यस्तता बढ़ती जा रही है. कार्य की अधिकता के चलते कुछ समय पूर्व आप कुछ परेशानी महसूस कर रहे थे. इस परेशानी के चलते चिकित्सक ने कुछ समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर शांति से व्यतीत करने को कहा है. अपने परिवार के साथ किसी अच्छी जगह पर थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं. इस समय आप विश्राम और शांति के साथ आगे आने वाली योजनाओं पर विचार करेंगे. सभी परिजन आपके साथ समय व्यतीत करके काफी खुश नजर आ सकते हैं. कुछ समय परिवार के साथ बिताने के बाद एक नए जोश उमंग के साथ वापस अपने कार्य क्षेत्र में लौट सकते हैं.  इस जोश और उमंग का असर आगे की योजनाओं की सफलता पर पड़ सकता है. कार्य योजना पर अवलोकन कर सकते है. पूर्व की गलतियों का दोहराव न करें. बिना लड़े किसी के साथ रिश्ते खराब हो गए है. सामने वाला अहंकार के चलते बातचीत बंद कर चुका है. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता के चलते आप हृदय की अनियमित गति को नजरंदाज कर रहे हैं. स्वयं के स्वास्थ्य को ठीक रखें. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से ठीक हो रही है. कुछ नए लाभ कमाने के अवसर आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कर सकते हैं. 

रिश्ते: कार्य की अधिकता के चलते प्रिय की नाराजगी सहन करना पड़ सकती है. 

---- समाप्त ----
