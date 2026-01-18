scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 18 January 2026: धैर्य, संयम और सावधानी से कार्य करें, किसी बात का भ्रम न पालें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 18 January 2026: अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास में वृद्धि करें. धैर्य, संयम और सावधानी से कार्य करें. इस बात का भ्रम न पाले. कि चमत्कार की तरह सारी परेशानियों का समाधान बिना कोई प्रयास किए मिल सकता है.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:- Nine of swords 
किसी बात पर सामने वाले से इतना उलझ गए है. कि बात काफी आगे बढ़ सकती है. इस समय खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं. संभव हैं, कि इस समय की गई कोई भी गलती आगे चलकर बड़ा प्रतिफल लेकर सामने आए. इस बात से चिंतित हो सकते है. इस समय मनोदशा में नकारात्मकता बढ़ सकती है. अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास में वृद्धि करें. धैर्य, संयम और सावधानी से कार्य करें. इस बात का भ्रम न पाले. कि चमत्कार की तरह सारी परेशानियों का समाधान बिना कोई प्रयास किए मिल सकता है.

लड़ाई आपकी है और इसके लिए लड़ना भी पड़ेगा. सभी को जीवन में कभी ना कभी भय ,निराशा और अनिश्चितता की स्थिति से गुजरना पड़ता हैं. किंतु इन परिस्थितियों में नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. इससे परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा. सामने वाले के ऊपर निर्भरता कम करें. कार्यों को समय पर पूरा करें. 

स्वास्थ्य: मुंह में हुए छाले काफी बढ़ सकते हैं. अभी तक किए घरेलू उपचार कोई राहत नहीं दे पा रहे हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के कहने से किया गया धन निवेश नुकसान दे सकता हैं. 

रिश्ते: किसी व्यक्ति को खो देने का डर कभी कभी उस व्यक्ति से दूर कर देता हैं. 

