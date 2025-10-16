Dhanu Tarot Rashifal 16 October 2025: इस समय किसी को उधार न दें, धन की वापसी में मुश्किल होगी

धनु (Sagittarius):-

Cards:-Death

अतीत में हुई किसी दुर्घटना के कारण आपने खुद को उसकी यादों के आवरण में छुपा लिया था. इन कटु यादों से बाहर आने का कोई भी प्रयासअभी तक आपके द्वारा नहीं किया किया गया है. अब आप किसी ऐसे से मुलाकात कर सकते हैं जो आपको इन यादों से बाहर निकलने में मददगार साबित हो आप ऐसा महसूस करेंगे. जैसे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की स्थिति आपके जीवन में आ रही है. ऐसे लोग ,ऐसे स्थान और ऐसी यादें जो आपको बार-बार अतीत के उस समय में ले जाती हैं.

उनसे दूर जाकर उनसे बाहर निकालने के प्रयास धीरे-धीरे सफल होते नजर आएंगे. आप अपने इस स्थिति के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकते हैं. धीरे-धीरे विचारों में आई सकारात्मकता आपके कार्य शैली में नजर आने लगेगी. कार्यों में पहले से अधिक सफलता और सुधारात्मक बदलाव नजर आएंगे.

नए लोगों से मित्रता, नए स्थान पर भ्रमण और नई नौकरी की प्राप्ति ऐसे शुभ समाचार जीवन में आते हुए देख सकते हैं. जो कुछ अतीत में हुआ, उन यादों से बाहर निकाल कर खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे. और इस बात को समझने का भी प्रयास करेंगे. कि किसी भी परिस्थिति में गलती हमेशा आपकी नहीं हैं.

स्वास्थ्य: किसी सौंदर्य वर्धक वस्तु के गलत उपयोग से कुछ गलत प्रतिक्रिया हो सकती हैं. जिसके चलते चिकित्सा के पास जाना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति : इस समय किसी को उधार ना दें. हो सकता हैं, कि उधार लेने वाला व्यक्ति पैसा वापस करने की मंशा नहीं रखता होगा.

रिश्ते: इस समय अपने टूटे हुए रिश्तों को सुधारने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं.

---- समाप्त ----