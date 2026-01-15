Dhanu Tarot Rashifal 15 January 2026: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, आमदनी से कम खर्च करें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Seven of Pentacles

कार्य क्षेत्र में अपने पद से असंतुष्ट हो सकते है. अच्छी काबिलियत और मेहनत के बाद भी कार्यों की सराहना नहीं होना मन को आहत कर रही है. इससे नौकरी को बदलने की सोच बनने लगी है. पैसों के लेनदेन को लेकर तनाव हो सकता है. जिसके चलते कुछ रिश्ते बिगड़ चुके है. बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया जा सकता है. कार्य की अधिकता से परेशान हो सकते है. अतीत की कोई दु:खद घटना की यादें मन में निराशा बढ़ा सकती है. जिसका असर वर्तमान जीवन पर पड़ सकता है.

इस समय आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर करने की योजना बना सकते है. संतान के विवाह की चिंता हो सकती है. परिवार के बुजुर्ग लोगों के साथ कहीं भ्रमण की तैयारी करेंगे. प्रिय के साथ रिश्ते में तनाव कम हो सकता है. भाग्य के भरोसे ना रहे. अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. किसी की गलत बात का समर्थन न करें. किसी के झूठ में साथ न दें. इस बात का ध्यान रखें. कि आपके कार्यों से कोई दुःखी न हो. लापरवाही से कार्यों को पूरा न करें. जल्दबाजी में दुर्घटना हो सकती है.

स्वास्थ्य:दिनचर्या को नियमित करें. खानपान में परहेज करें. व्यायाम जरूरी है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आमदनी से कम खर्च करें.

रिश्ते:मित्र के विवाह में किसी व्यक्ति से विवाद होने की स्थिति को टालने का प्रयास सफल होगा.

