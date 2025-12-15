Dhanu Tarot Rashifal 15 December 2025: बिना लिखा पढ़ी के उधार न दें,समस्याएं धीरे-धीरे दूर होंगी

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Ace of Cups

नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है.परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं फिर से उभर सकती हैं.माता-पिता के बीच चल रही अनबन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे. कीमती वस्तु चोरी हो सकती है.कीमती वस्तुओं की खरीदी कर सकते है.अपने आसपास के वातावरण से सजग रहे.कार्य क्षेत्र में आर्थिक लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.कुछ पुराने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे.सहकर्मियों के साथ नई योजना पर विचार करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं.प्रतियोगी परीक्षा में परिणाम को लेकर चिंतित हो सकते हैं.

बार-बार मिली असफलताओं के कारण दुविधा में है. आपकी सफलता निश्चित है. इस बात का विश्वास रखें. नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है.अतीत की यादों से बाहर निकाल कर संबंधों में मधुर बनाने का प्रयास कीजिए. अपने रूखे और क्रोधित स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं.यदि पूर्व का कोई सम्बन्ध टूटा हुआ हैं.तो ये समय रिश्तों को सुधारने के लिए अनुकूल हैं.रिश्ते में सुधार ला सकते है.कुछ नए लोगों से मित्रता हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याएं चली आ रही हैं.अब इसमें सुधार आ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता हैं.किसी को बिना लिखा पढ़ी के उधार न दें.

रिश्ते: धैर्य की कमी के चलते परिवार में अशांति बनी हुई हैं.इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे.



