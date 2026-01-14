scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 14 January 2026: धनु राशि वाले पा सकते हैं मनचाही नौकरी, साथ ही जॉब में पाएंगे पदोन्नति

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 14 January 2026: लोगों पर अतिविश्वास करना परेशानी में डाल सकता है. मतलबी लोगों से थोड़ा दूर रहे. बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करें. मन को शांति मिलेगी. इस समय किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो.

धनु (Sagittarius):-
Cards :- The Magician 

मनचाही नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. कार्य क्षेत्र में आए नए अधिकारी का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो सकता है. इससे सभी लोग सामने वाले की तरफ आकर्षित होंगे. किसी कार्य को पूरा करने के लिए बल की जगह नीति का उपयोग करेंगे.  संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है. अति उत्साह से थोड़ा बच कर रहे. इससे गलतियां होने की संभावना ज्यादा हो सकती है. जो कार्य विफल को विफल कर दें. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना मन को थोड़ा विचलित कर सकती है. लोगों पर अतिविश्वास करना परेशानी में डाल सकता है. मतलबी लोगों से थोड़ा दूर रहे. बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करें. मन को शांति मिलेगी. इस समय किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो. तो उसको गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश न करें. जरूरतमंद लोगों की मदद करें. भीड़भाड़ भरे स्थान पर सामान को लेकर सावधान रहें. पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि हो सकती है. 

स्वास्थ्य: गले में जकड़न हो सकती हैं. थोड़ा आराम करें. 

आर्थिक स्थिति: किसी अनचाही वजह के कारण काफी पैसा खर्च हो सकता है. छोटी छोटी धन राशि से बचत करना शुरू कीजिए. 

रिश्ते: लंबी दूरी के प्रेम संबंध में मधुरता समय के साथ कम होती नजर आ रही है. प्रिय से जल्द मुलाकात कर सकते हैं. 

