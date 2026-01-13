scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 13 January 2026: गलतियों का दोहराव न करें, धैर्य से काम लें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 13 January 2026: कार्य क्षेत्र में आ रहे अवसरों में से सही अवसर का चयन सोच समझकर करें.अपने निर्णय को दूसरों की सलाह से प्रभावित न होने दें.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Hermit
किसी रिश्ते के टूटने से जिंदगी समाप्त नहीं हो जाती.इस समय मन अतीत की यादों से बाहर निकलने के प्रयासों में विफल हो सकता है.खुद को मजबूत बनाए.कुछ लोग जीवन में सबक की तरह आते है.इस. बात को समझें.खुद को अकेला न समझें.आ रही स्थिति का सामना मजबूती से कर सकते हैं.अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएं.कार्य क्षेत्र में आ रही किसी परेशानी का समाधान किसी बड़े व्यक्ति की सलाह पर किया जा सकता है.इस बात पर विश्वास रखें.कि सकारात्मक रूप से किए गए प्रयासों में सफलता अवश्य मिलेगी.ईश्वर के प्रति झुकाव बढ़ता महसूस कर सकते हैं.

कार्य क्षेत्र में आ रहे अवसरों में से सही अवसर का चयन सोच समझकर करें.अपने निर्णय को दूसरों की सलाह से प्रभावित न होने दें. क्रोध की जगह धैर्य और शांति कार्यों को पूरा करने में सफल बनाएगी.विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मकता बनाए रखें.अंतरावलोकन कर स्वयं की कमियों को पहचाने.अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें.कार्य में हुई गलती को सुधारने का प्रयास करें. बार-बार गलतियों का दोहराव न करें.जीवनसाथी के साथ बातों को साझा करना रिश्ते को और मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सिर का बचाव जरूर करें.चोट लगने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति: छोटी-छोटी बचत करने का प्रयास करें. इससे खर्चों पर नियंत्रण रखना आसान होगा. 

रिश्ते: प्रिय की भावनाओं को समझ पाना मुश्किल हो सकता है.सामने वाले का जिद्दी स्वभाव चिढ़ाने लगा है.
 

---- समाप्त ----
