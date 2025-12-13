scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 13 December 2025: कर्ज बढ़ सकता है, गलतियों का दोहराव ना करें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 13 December 2025: इस बात से आप आहत हो सकते है.सामने वाले से पैसों का हिसाब किताब मांग सकते है.कार्य क्षेत्र में नई परियोजना को प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Eight of cups 
लंबे समय से मन में बनी हुई कोई मुराद पूरी हो सकती है.रुके हुए कार्यों में तेजी आ सकती हैं.अतीत की यादों से बाहर निकलने का प्रयास अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं.अपने वर्तमान स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं.जीवनसाथी के साथ बढ़ता हुआ वैचारिक मतभेद किसी कठिन मोड पर आ सकता है.इस मोड़ पर कुछ बड़े परिवर्तन आ सकते हैं. व्यवसाय में साझेदार के साथ तनाव बढ़ सकता है. व्यवसाय में हुई गड़बड़ियों साझेदार की लापरवाही को दर्शा रही हैं.

इस बात से आप आहत हो सकते है.सामने वाले से पैसों का हिसाब किताब मांग सकते है.कार्य क्षेत्र में नई परियोजना को प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है.कुछ नए लोगों से गहरे रिश्ते बन सकते हैं. अपने पूर्व के कार्यों का अवलोकन करेंगे. अपनी गलतियों का दोहराव ना करें. जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए.कुछ बड़े बदलाव कार्य क्षेत्र में आते नजर आ सकते हैं. किसी नए अधिकारी का आगमन कुछ सख्त नियम कार्य क्षेत्र में ला सकता है.अतीत का कोई संबंध जो खत्म हो चुका था, फिर से सामने आ सकता है. इससे मानसिक दुविधा अनुभव कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: गले में खराश और नाक बंद होना से सांस लेने में तकलीफ हो सकती हैं. इस समय ठंडी चीजों का सेवन न करें. 

आर्थिक स्थिति: बुरी आदतों को चलते पैसे गंवा सकते हैं. कर्ज की अधिकता रहेगी.

रिश्ते: किसी रिश्ते में समझौते करने पड़ सकते हैं. इससे सामने वाले को लेकर नाराजगी हो सकती है.

