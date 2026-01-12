scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 12 January 2026: किसी से बेफिजूल में हाथापाई हो सकती है, थोड़ा सजग रहें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 12 January 2026: संतान के साथ कहीं भ्रमण की योजना बना सकते है. आपस में समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आती है. इस समय संतान के साथ मित्रता बढ़ाने का प्रयास कर सकते है. लोगों की सोच आपको लेकर बदल सकती है. इससे मन प्रसन्न होगा.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards :- Six of wands
सहयोगियों के साथ सफलता का जश्न मना सकते है. किसी बड़ी परियोजना में मिली बड़ी सफलता सबको उत्साहित कर सकती है. विदेश में शिक्षा प्राप्ति की इच्छा पूरी करने के प्रयासों में सफलता मिलती दिखाई दे रही हैं. जल्द ही नन्हें मेहमान के आगमन की प्रतीक्षा करते नजर आएंगे. आर्थिक तंगी के बाद भी आगे बढ़ने के हौसलों में कमी नहीं आने देंगे. ये जीवन का अनुकूल समय है. कुछ लोग आपका साथ पाना चाहेंगे. पर थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है.

सफलता का नशा हावी न होने दें. अत्यधिक सफलता अहंकार को जन्म दे सकती हैं. मनचाहे जीवनसाथी से मुलाकात हो सकती है. किसी से बेफिजूल में हाथापाई हो सकती है. थोड़ा सजग रहें. सामने वाले को भिड़ने का मौका नहीं दे. संतान के साथ कहीं भ्रमण की योजना बना सकते है. आपस में समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आती है. इस समय संतान के साथ मित्रता बढ़ाने का प्रयास कर सकते है. लोगों की सोच आपको लेकर बदल सकती है. इससे मन प्रसन्न होगा. 

स्वास्थ्य:पुरानी स्वास्थ्य समस्या उभर सकती है. इससे तनाव बढ़ सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, होड़ में आकर खर्चे न बढ़ाएं
बेवजह सामने वाले का फायदा न उठाएं, थोड़ा सावधान रहें
लोगों पर आंख मूंदकर विश्वास ना करें खर्चों को नियंत्रित रखएं 
जरूरत से ज्यादा गुस्सा मानसिक तनाव बढ़ाएगा, कुछ समय मौन रखें
धन से जुड़ा कोई मसला हल हो सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार नजर आएगा

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. कुछ नए अवसर लाभदायक साबित होंगे. 

रिश्ते: विवाह की सहमति से परिजन उत्साहित है. जीवनसाथी के लिए कीमती उपहार ले सकते है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement