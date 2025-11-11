Dhanu Tarot Rashifal 11 November 2025: परिवार के किसी बुजुर्ग से अच्छी धनराशि मिल सकती है, व्यायाम करें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Knight of Cups

ये समय समझौतावादी होने का नहीं हैं. हमेशा आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा जागृत हो सकती हैं. कुछ यात्रा करना पड़ सकती हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत की सहमति लेने के लिए कोई व्यक्ति आपको कुछ धनराशि उपहार में दे सकता हैं. हालांकि इस बात को लेकर आप अपने अधिकारी को सूचित कर सकते हैं. इस तरह से पैसा लेना आपके उसूलों के खिलाफ हो सकती हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो सकती हैं. ये नियुक्ति घर से काफी हो सकती हैं.

जब आप पूर्ण दृढ़निश्चय से बिना किसी भय और परिणाम की परवाह किए बिना कठिन परिश्रम करते हैं. तो आपको जल्द ही आपकी मंजिल मिल जाएगी. इस समय परिवार की कोई बुजुर्ग महिला आपके विवाह के लिए प्रस्ताव ला सकती है. यदि आप किसी को लंबे समय से पसंद करते आए हैं. तो यह समय उसके समक्ष अपने प्रस्ताव को रखने के लिए अनुकूल है. जीवन में जल्द ही सकारात्मक बदलाव आते नजर आएंगे. इन बदलावों को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं

स्वास्थ्य:सारे दिन आलस करने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता हैं. अपने को ऊर्जावान बनाने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए.

आर्थिक स्थिति: परिवार किसी बुजुर्ग से अच्छी धनराशि मिल सकती हैं.

रिश्ते: मित्रता के रिश्ते में धोखा खा सकते हैं सामने वाला आपके कार्यों को खराब करने के लिए उनमें रुकावटें उत्पन्न कर सकता है.

