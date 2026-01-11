Dhanu Tarot Rashifal 11 January 2026: कमजोरियों पर काबू पाएं,पौष्टिकता का ध्यान रखें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Six of Pentacles

जरूरत से ज्यादा धनखर्च करना आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता हैं.चाहे वो दान हो या दूसरों की मदद.किसी भी स्थिति में आपके स्त्रोतों को इतना रिक्त न कर लें.कि आपके पास कुछ ना बचे.व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाने का प्रयास करें. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी ने जरूरत के वक्त पैसा उधार ले सकता है.वापस मांगने पर शायद वो टाल दे.ऐसी स्थिति में क्रोध न करें.इससे बात ज्यादा बिगड़ सकती है.व्यवसाय विस्तार के लिए ऋण ले सकते है.बड़े बुजुर्ग से संपत्ति से कोई हिस्सा मिल सकता है.दूसरों पर निर्भरता कम करें.फालतू में कोई ऐसी स्थिति निर्मित का करें.

जो किसी बड़े आर्थिक संकट में फंसा दें.किसी को आर्थिक सहायता देते समय सभी जरूरी चीजों का ध्यान रखें.कमियों में सुधार लाएं.दूसरों की कमियों का मजाक न उड़ाए.अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं.किसी पर अति विश्वास न करें.

स्वास्थ्य:अपने खानपान में पौष्टिकता का ध्यान रखें.इससे शारीरिक कमजोरी से बाहर आ सकते है.

आर्थिक स्थिति: पैसों को सही तरीके से खर्च करने की आदत आर्थिक स्थिति को अच्छा बना सकती है.

रिश्ते:लोगों के साथ अतीत में अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं.इससे न डरें.आगे बढ़े.



