Dhanu Tarot Rashifal 10 January 2026: धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Eight of wands

व्यवसाय के सिलसिले में साझेदार के साथ विदेश जा सकते हैं. इस समय किसी पुराने कार्य की निराशा से मुक्ति मिल सकती है. कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. मित्र के सहयोग से एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति संभव है. जीवन में कई बदलाव तेजी से आ सकते हैं. पुराने समय से रुके हुए कार्य शुरू हो सकते हैं. कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास करें. स्वविवेक से निर्णय लें. जरूरत होने पर कार्य पद्धति में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं. उच्च अधिकारियों के साथ किसी नई परियोजना पर विचार विमर्श हो सकता है. किसी करीबी के साथ पारिवारिक संपत्ति को लेकर चला विवाद न्यायालय तक जा सकता है. नौकरी को छोड़कर नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. परिवार में विवाह की तैयारी शुरू हो सकती हैं. मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति हो सकती है. रात को वाहन चलाते समय सावधानी रखें. किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना बन रही है.

स्वास्थ्य: बढ़ते हुए वजन से चिंतित हो सकते हैं. हृदय रोग की संभावना हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: अचानक से धन लाभ हो सकता है. व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है.

रिश्ते: दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. क्रोध और गुस्से की जगह नम्रता पूर्ण व्यवहार करें.

