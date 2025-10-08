Dhanu Tarot Rashifal 8 October 2025: कार्यों में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा, आज जरूर करें ये एक काम

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Seven of Pentacles

कुछ समय से आप यह महसूस करते चले आ रहे हैं. कि कोई आपके कार्यों में लगातार रुकावट में डाल रहा हैं. पर अभी तक आप उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाए है. इस समय जिस योजना पर आप कार्य कर रहे हैं. उससे एक अच्छा प्रतिफल प्राप्त होने की उम्मीद बनी हुई हैं. अभी तक जिन भी योजनाओं में आपने सफलता प्राप्त की हैं. उन योजनाओं के प्रतिफल से आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाए हैं. साथ ही कार्य की समाप्ति के बाद आपको जो पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हैं.

वह भी आपकी मेहनत के अनुरूप नहीं हैं. ऐसा आप महसूस करते चले आ रहे हैं. जल्द ही आप किसी ऐसे व्यवसाय को अपने किसी मित्र की साझेदारी से शुरू कर सकते हैं. जिसमें आप अपनी मेहनत और कार्य की सफलता के अनुसार अच्छा प्रतिफल पाएंगे. आपके कुछ सहयोगी इस समय आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं. और आपके कार्य को समय से पूर्व सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे.

स्वास्थ्य: कंधों में किसी भारी भारी चीज से चोट लगने के कारण सूजन आ सकती है. जिसके चलते आप दाएं हाथ से कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहे हैं. हमेशा ज्यादा लाभ प्राप्त करने का लालच आपसे कठिन परिश्रम करता चला आ रहा हैं.

रिश्ते: जीवन में आगे बढ़ते समय अपने प्रियजनों का साथ हमेशा बनाए रखें. अन्यथा सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने पर आप खुद को अकेला पाएंगे.

