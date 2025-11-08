scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 8 November 2025: धनु राशि वालों का नए क्षेत्र में जानें का बन रहा है योग, मान सम्मान में वृद्धि होगी

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 8 November 2025: नए लोग, नए कार्य क्षेत्र और नए स्थान पर जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करने का प्रयास करेंगे. जो वस्तुएं या विचार आपके जीवन में नकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:- Death

कुछ ऐसी परिस्थितियों जिसमें आपने काफी कुछ गवांया हैं, से बाहर निकाल सकते हैं. इस समय जीवन में एक बदलाव की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. इस समय आप ऐसा महसूस करेंगे. कि पुराने के बाद अब नए की तरफ कदम बढ़ाने का समय आ चुका है.  ऐसे रिश्ते जो अभी तक आपके साथ स्वार्थ से बंधे हुए थे. उनसे बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं. नए लोग, नए कार्य क्षेत्र और नए स्थान पर जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करने का प्रयास करेंगे. जो वस्तुएं या विचार आपके जीवन में नकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं. उनसे दूर होने के लिए समय उत्तम है. हो सकता हैं, कि कुछ समय से वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही हो. इस समय आपका वैवाहिक जीवन पहले से धीरे-धीरे बेहतर होता नजर आएगा. जीवनसाथी का आपके प्रति व्यवहार बदल सकता है.  परिवार में किसी बुजुर्ग की बिगड़ी तबीयत को लेकर सभी लोग काफी चिंतित हो सकते हैं.  किसी अनजानी आशंका के चलते से एक भय  अनुभव कर रहे हैं.  इस बात को समझने का प्रयास करें. कि यदि कुछ पुरानी चीज आपके जीवन से बाहर जा रही है. तो जल्द ही कुछ बेहतर नई चीजें   या लोग आपके जीवन में आते नजर आएंगे.  नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. आप अपने उच्च अधिकारियों से अपने स्थानांतरण की बात कर सकते है. और नए स्थान पर जाकर जीवन को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं. . 

स्वास्थ्य: गले में खराश और बुखार शरीर में किसी तरह के संक्रमण का इशारा कर रहा है.  इस समय घरेलू उपचार के अलावा किसी अच्छे चिकित्सा की साल आपके स्वास्थ्य को जल्दी बेहतर बनाएगी. 

आर्थिक स्थिति: परिवार के बड़े बुजुर्ग बीमारी की हालत में अपनी जगह पूंजी का बंटवारा कर सकते हैं.  इस समय आप कौन से एक अच्छी राशि जमा पूंजी प्राप्त होगी. 

रिश्ते: ऐसा कोई रिश्ता जो लंबे समय से आपको सिर्फ कठिनाइयों में डालता चल रहा है. उसके आप से दूर होने की संभावना हो सकती है. 

